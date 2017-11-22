Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında olması için yapılan astronomik teklifi reddettiği öğrenildi.
Rumen basınındaki haberlere göre, 52 yaşındaki Hagi'ye teklif Eylül'de geldi. Hagi kabul etmeyince de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Arjantinli teknik adam Edgardo Bauza ile anlaştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, eski teknik direktörleri Bert van Marwijk ile anlaşamayınca Dünya Kupası finaller için teknik adam arayışına girmişti.
Hagi, geçen sezon Viitorul Köstence'yi tarihinin ilk Romanya Ligi şampiyonluğuna ulaştırmıştı. Viitorul Genel Menajeri Cristian Bivolaru, Hagi için kulübe birçok teklif gelmesine rağmen onun kulübe sadakatinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Hagi, 2009'da kurduğu Viitorul'un sahibi. Takım, bu sezon 18 maçta 30 puan topladı ve lider Cluj'un 10 puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
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Maicon ve Ndiaye'ye uyarı!
Toplam 4
Yorum
gssssss muslerayı uyarın 2 senedır ker kafa topu gol olurmu ya bırınımı tutamaz ınsan adam top cızgıyı gectıkten sonra zıplıyo hareket edemez olmus
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Persie’yi hiç sevmem
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ASLAN AVCISI SENİ FENERE TRANSFER EDELİM SEN AVLA BİZ TERBİYE EDELİM ŞU ASLANI
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 22
Yorum
alik aman ne artmış napolyon gibi para para para. başka bi icraat yok.kim artırmış fiyatını borsamı oynanıyor
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