 Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , serveti elinin tersiyle itti!

    <a href="/index/gheorghe-hagi?id=2fb1fc03-c349-40a7-81ff-4e86a2ff8f6f" class="" rel="tag">Gheorghe Hagi</a>, serveti elinin tersiyle itti!

    Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü 'nin Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında olması için yapılan astronomik teklifi reddettiği öğrenildi.

    Rumen basını, Gheroghe Hagi'nin gelecek yıl Rusya'da yapılacak FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırması için Eylül'de yapılan teklifi reddettiğini, bunun üzerine takımın başına Arjantinli Bauza'nın getirildiğini yazdı.

    Rumen basınındaki haberlere göre, 52 yaşındaki Hagi'ye teklif Eylül'de geldi. Hagi kabul etmeyince de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Arjantinli teknik adam Edgardo Bauza ile anlaştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, eski teknik direktörleri Bert van Marwijk ile anlaşamayınca Dünya Kupası finaller için teknik adam arayışına girmişti.

    Hagi, geçen sezon Viitorul Köstence'yi tarihinin ilk Romanya Ligi şampiyonluğuna ulaştırmıştı. Viitorul Genel Menajeri Cristian Bivolaru, Hagi için kulübe birçok teklif gelmesine rağmen onun kulübe sadakatinin çok yüksek olduğunu söyledi.

    Hagi, 2009'da kurduğu Viitorul'un sahibi. Takım, bu sezon 18 maçta 30 puan topladı ve lider Cluj'un 10 puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , serveti elinin tersiyle itti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.