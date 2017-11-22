Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında olması için yapılan astronomik teklifi reddettiği öğrenildi.

Rumen basını, Gheroghe Hagi'nin gelecek yıl Rusya'da yapılacak FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırması için Eylül'de yapılan teklifi reddettiğini, bunun üzerine takımın başına Arjantinli Bauza'nın getirildiğini yazdı.



Rumen basınındaki haberlere göre, 52 yaşındaki Hagi'ye teklif Eylül'de geldi. Hagi kabul etmeyince de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Arjantinli teknik adam Edgardo Bauza ile anlaştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, eski teknik direktörleri Bert van Marwijk ile anlaşamayınca Dünya Kupası finaller için teknik adam arayışına girmişti.



Hagi, geçen sezon Viitorul Köstence'yi tarihinin ilk Romanya Ligi şampiyonluğuna ulaştırmıştı. Viitorul Genel Menajeri Cristian Bivolaru, Hagi için kulübe birçok teklif gelmesine rağmen onun kulübe sadakatinin çok yüksek olduğunu söyledi.



Hagi, 2009'da kurduğu Viitorul'un sahibi. Takım, bu sezon 18 maçta 30 puan topladı ve lider Cluj'un 10 puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor.