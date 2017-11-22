Cengiz Ünder sürprizi
Kanatlardaki açığı kapatmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İtalya’da fazla şans bulamayan yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti
TECRÜBE KAZANACAK
Roma'nın, ödediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle oyuncuyu göndermeye çok sıcak bakmadığı ama sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk için mücadele etmesi ve büyük bir takımda tecrübesi kazanması için 20 yaşındaki genç yeteneği kiralayabileceği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin, bu transferi gerçekleştirmek için oldukça iddialı olduğu bildirildi.
13 MİLYON EURO ÖDEDİ
Altınordu alt yapısından yetişen ve Başakşehir'den 13 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde 6 resmi karşılaşmada süre alırken bu sürede skor üretemedi.
BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Galatasaray, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor ama bu çok da kolay görünmüyor. Milli futbolcunun menajeri Ömer Uzun, Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünün devre arası için Cengiz'i bırakma gibi bir planları olmadığını kendisine ilettiğini söyledi. Uzun, "İnşallah kısa zamanda Cengiz adaptasyon sürecini atlatacak. Kolay değil" ifadesini kullandı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:58
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Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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