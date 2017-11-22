Cengiz Ünder sürprizi

Kanatlardaki açığı kapatmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İtalya’da fazla şans bulamayan yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti

Başkan Dursun Özbek'in, Florya'da İgor Tudor ile yaptığı toplantıdan transfer kararı çıktı. 4 haftada 8 puan kaybedilmesinin ardından takımdaki sorunlar masaya yatırılırken Hırvat teknik adam, yedek kulübesinin yetersizliğinden ve kanatlardaki boşluktan şikayet edince arayışlar başladı. A Spor'un haberine göre Cimbom, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i gündemine aldı. Roma'nın Başakşehir'den aldığı Cengiz Ünder için Galatasaray'ın İtalyan ekibine sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.



TECRÜBE KAZANACAK

Roma'nın, ödediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle oyuncuyu göndermeye çok sıcak bakmadığı ama sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk için mücadele etmesi ve büyük bir takımda tecrübesi kazanması için 20 yaşındaki genç yeteneği kiralayabileceği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin, bu transferi gerçekleştirmek için oldukça iddialı olduğu bildirildi.



13 MİLYON EURO ÖDEDİ

Altınordu alt yapısından yetişen ve Başakşehir'den 13 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde 6 resmi karşılaşmada süre alırken bu sürede skor üretemedi.



BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Galatasaray, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor ama bu çok da kolay görünmüyor. Milli futbolcunun menajeri Ömer Uzun, Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünün devre arası için Cengiz'i bırakma gibi bir planları olmadığını kendisine ilettiğini söyledi. Uzun, "İnşallah kısa zamanda Cengiz adaptasyon sürecini atlatacak. Kolay değil" ifadesini kullandı.