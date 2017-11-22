 Belhanda’ya ceza yok – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Belhanda’ya ceza yok

    Belhanda’ya ceza yok
    Fransa'da katıldığı programda İgor Tudor ve takım arkadaşlarını eleştiren Younes Belhanda'ya ceza vermeme kararı aldı. Faslı futbolcunun sözlerini inceleyen yönetim, teknik direktör Tudor'u değil, kendisini ve arkadaşlarını eleştirdiği sonucuna vardı. Belhanda, "Maça iyi hazırlanamadık. Oyunumuzu rakibe kabul ettiremedik. Taktiğimizi değiştirdik, sahaya diğer maçlardan farklı bir anlayışla çıktık. Sonuç ortada" sözlerini kullanmıştı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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