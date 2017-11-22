Belhanda’ya ceza yok

Fransa'da katıldığı programda İgor Tudor ve takım arkadaşlarını eleştiren Younes Belhanda'ya ceza vermeme kararı aldı. Faslı futbolcunun sözlerini inceleyen yönetim, teknik direktör Tudor'u değil, kendisini ve arkadaşlarını eleştirdiği sonucuna vardı. Belhanda, "Maça iyi hazırlanamadık. Oyunumuzu rakibe kabul ettiremedik. Taktiğimizi değiştirdik, sahaya diğer maçlardan farklı bir anlayışla çıktık. Sonuç ortada" sözlerini kullanmıştı.