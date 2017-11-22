 Aslan'a yeni yüz – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Aslan'a yeni yüz

    Aslan'a yeni yüz

    Başakşehir hezimeti sonrası çift forvetli sistemi rafa kaldıran Hırvat hoca, Gomis’i Belhanda ve Rodrigues’le besleyecek. Defansta Serdar, solda Linnes oynayacak

    Başakşehir mağlubiyeti Galatasaray'da dönüm noktası oldu. 5-1'lik yenilgi sonrası koltuğu ciddi şekilde sarsılan ancak Başkan Dursun Özbek'ten el alan İgor Tudor, cumartesi akşamı oynanacak Alanyaspor maçına özel olarak hazırlanıyor. Taraftarları önünde güven tazelemek isteyen Hırvat çalıştırıcı, büyük eleştiri alan çift forvetli sistemi terk ederken kadroda da ciddi bir revizyon yapacak. Başakşehir karşısında dökülen Denayer, Latovlevici ve Eren bu kez kulübede yer alacak.

    Sağ kanatta Rodrigues oynayacak. Belhanda ile Gomis'i pozisyona sokmaya çalışacak.
    Fernando ve Feghouli'nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada orta saha ise Tudor'u düşündürüyor. Ndiaye ve Tolga Ciğerci'nin ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılırken genç hoca, yanlarında Selçuk İnan'ı da oynatmayı planlıyor. Ancak taraftar tepkisi ihtimali kendisini endişelendiriyor. Tudor'un bu nedenle Selçuk ve Yasin arasında gidip geldiği belirtiliyor.
    Savaş ÇORLU
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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