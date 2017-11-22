Aslan'a yeni yüz
Başakşehir hezimeti sonrası çift forvetli sistemi rafa kaldıran Hırvat hoca, Gomis’i Belhanda ve Rodrigues’le besleyecek. Defansta Serdar, solda Linnes oynayacak
Sağ kanatta Rodrigues oynayacak. Belhanda ile Gomis'i pozisyona sokmaya çalışacak.
Fernando ve Feghouli'nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada orta saha ise Tudor'u düşündürüyor. Ndiaye ve Tolga Ciğerci'nin ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılırken genç hoca, yanlarında Selçuk İnan'ı da oynatmayı planlıyor. Ancak taraftar tepkisi ihtimali kendisini endişelendiriyor. Tudor'un bu nedenle Selçuk ve Yasin arasında gidip geldiği belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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