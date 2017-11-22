 Asamoah’a gidiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Asamoah’a gidiyor

    Asamoah’a gidiyor
    Karabük'ten alınan Iasmin Latovlevici ve Martin Linnes'in sol bekte istikrarlı bir görüntü verememesi sonrası yönetimin transferdeki en önemli hedeflerinden birisinin de sol bek olduğu bildirildi. Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı ise Kwadwo Asamoah. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, Ganalı sol bek için kısa bir süre içinde Juventus ile bir görüşme daha gerçekleştireceği gelen haberler arasında...
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asamoah’a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.