Asamoah’a gidiyor

Karabük'ten alınan Iasmin Latovlevici ve Martin Linnes'in sol bekte istikrarlı bir görüntü verememesi sonrası yönetimin transferdeki en önemli hedeflerinden birisinin de sol bek olduğu bildirildi. Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı ise Kwadwo Asamoah. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, Ganalı sol bek için kısa bir süre içinde Juventus ile bir görüşme daha gerçekleştireceği gelen haberler arasında...