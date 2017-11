Yönetim inceledi, Belhanda temiz çıktı!

Galatasaraylı Younes Belhanda, Fransa'da katıldığı programda söyledikleriyle gündem yaratmıştı. Galatasaray Yönetimi, canlı yayında Igor Tudor'u eleştirdiği öne sürülen futbolcunun sözlerini inceledi. Yayıncı kuruluştan istenen görüntüler izlendikten sonra 27 yaşındaki futbolcunun Tudor'u değil, kendisini ve arkadaşlarını eleştirdiği ortaya çıktı.

NE YAZILMIŞTI?

Belhanda'nın ilk olarak basına yansıyan açıklamalarında bu taktiği yalnızca iki kez çalıştıklarını belirterek Tudor'a veryansın ettiği iddia edilmiş ve "Medipol Başakşehir'e karşı 5-1 kaybettik evet. Adebayor bizi öldürdü. Fakat maça iyi hazırlanmadık, her zaman oynadığımız gibi oynamadık, farklı bir oyun anlayışıyla çıktık sahaya ve sonuç ortada. Birbirimize 'Bu bir kazaydı ve maçı unutalım' dedik. Bizi sahada gezdirdiler. Adebayor bize her şeyi yaptı, biz ise her şeyi ters yaptık. Oyuna maalesef hükmedemedik. M. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu güzel bir takım, şampiyonluk yolunda onlara dikkat etmemiz gerekiyor." ifadeleri yer almıştı.



ASLINDA NE DEDİ?

Belhanda'nın orjinal açıklamalarında ise "Adebayor bizi öldürdü. Fakat iyi hazırlanamadık. Oyunumuzu rakibe kabul ettiremedik. Taktiğimizi değiştirdik, sahaya diğer maçlardan farklı bir anlayışla çıktık. Sonuç ortada. M. Başakşehir iyi bir takım. Şampiyonluk yanında onlara dikkat etmeliyiz. Bizi sahada dolaştırdılar" ifadeleri yer alıyor.

Fransa'dan görüntüleri isteyen ve inceleyen Sarı Kırmızılı yönetim, Belhanda'nın Tudor'u eleştirmekten daha çok kendisi ve takım arkadaşları hakkında öz eleştiri yaptığına kanaat getirdi. Öte yandan Belhanda'nın yaptığı açıklamaların yanı sıra, soruyu yanıtladığı sıradaki tavrına da dikkat edildi. Mimiklerine bakıldı ve oyuncunun art niyetli bir söylem içinde olmadığı görüldü.



ÖZEL İZİNLE GİTTİ

Fransa'da yayına katılmak için kulüpten özel izin alan Belhanda, Fas Milli Takımı'ndaki hocası Harve Renard ile birlikte 2018 Dünya Kupası hakkında konuşmak için yayına davet edildi.