 Tudor'dan 3 isme kesik – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Tudor'dan 3 isme kesik

    Tudor'dan 3 isme kesik

    Galatasaray, bir günlük iznin ardından Alanyaspor hazırlıklarına başlarken, Hırvat hoca Igor Tudor yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

    Igor Tudor sergiledikleri perfromansla hayal kırıklığı yaşadığı Denayer, Eren ve Latovlevici'ye 11'de yer vermeyeceği iddia edildi.

    Hırvat hoca Denayer'in yerine cezası biten Serdar Aziz'i tekrardan Maicon'un yanına monte edecek. Linnes de tekrar formasına kavuşuyor. Son iki maçta ilk 11'de yer alan Eren Derdiyok ise tekrar kulübeye çekilecek.

    Öte yandan sarı kırmızılılarda Fernando ile Feghouli cezaları nedeniyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:27
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