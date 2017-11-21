Tudor'a 2 maç süre
Dün İgor Tudor ile bir araya gelen Özbek, arka arkaya gelen puan kayıplarının nedenini sordu
İKİ MAÇ İZLENECEK
Hırvat teknik adam, milli aranın kendilerini olumsuz etkilediğini, oyuncularıyla doğru düzgün çalışma fırsatı bulamadığını söyledi ve Başakşehir maçının bir iş kazası olduğunu ifade etti. Ayrıca toparlanacaklarını beliterek şampiyonluğa olan inancının tam olduğunu ifade etti. Florya'daki zirveden devam kararı çıksa da Alanya ve Beşiktaş karşılaşmalarında alınacak sonuca göre teknik direktör İgor Tudor hakkında kesin bir karar verileceği öğrenildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:00
-
"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
-
Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
-
Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
Tudor'a 2 maç süre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.