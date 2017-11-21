 Tudor'a 2 maç süre – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    'a 2 maç süre

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    Dün İgor ile bir araya gelen Özbek, arka arkaya gelen puan kayıplarının nedenini sordu

    Galatasaray'da Galatasaray'da taraftar İgor Tudor'un gönderilmesi için bastırsa da yorumculardan büyük eleştiriler alsa da yönetim, Hırvat hocaya bir şans daha verme kararı aldı. Son 4 haftada 8 puan kaybedilmesinin ardından Başkan Dursun Özbek kötü gidişata el koyarken dün Florya'da Tudor ile bir toplantı gerçekleştirdi. Takımda yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda özellikle Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet masaya yatırıldı. Sorunları dinleyen ve çözüm yolları üreten Özbek, istifası istenen 'a arkasında olduklarını söyleyerek güvence verirken Alanyaspor maçından başlayarak düzelme sözü aldı.

    İKİ MAÇ İZLENECEK
    Hırvat teknik adam, milli aranın kendilerini olumsuz etkilediğini, oyuncularıyla doğru düzgün çalışma fırsatı bulamadığını söyledi ve Başakşehir maçının bir iş kazası olduğunu ifade etti. Ayrıca toparlanacaklarını beliterek şampiyonluğa olan inancının tam olduğunu ifade etti. Florya'daki zirveden devam kararı çıksa da Alanya ve Beşiktaş karşılaşmalarında alınacak sonuca göre teknik direktör İgor Tudor hakkında kesin bir karar verileceği öğrenildi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:00
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