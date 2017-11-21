 Tudor neden gönderilmedi? – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Tudor neden gönderilmedi?

    Tudor neden gönderilmedi?
    Tudor'un durumunu masaya yatıran yönetim, Galatasaray'ın halen lider ve Beşiktaş'tan 4 puan, Fenerbahçe'den 6 puan önde olunması nedeniyle, Hırvat hoca ile yola devam edilmesi yolunda karar aldı. Ayrıca yeni hocanın takıma uyumu ve bu süre zarfında yarıştan kopma ihtimali de Tudor'u mecbur kıldı.

    TAZMİNATI NE KADAR?
    Beşiktaş karşılaşmasına kadar süre verilen Hırvat teknik adamın sözleşmesinde 400 bin euro'luk tazminat maddesi bulunuyor. Bunun yanı sıra gönderilmesi halinde ise kendisine yıllık ücreti de verilecek. Bu da İgor Tudor'un Galatasaray'a olan maliyetini 1.4 milyon euro'ya çıkaracak.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:45
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