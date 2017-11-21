Skandal kararı veren hakemin cezası belli oldu!

Fenerbahçeli Gürkan Başkan'ın, Galatasaraylı Mustafa Fettahoğlu'na attığı tekmenin kameralara yansıması ve sosyal medyada ağır tepki alması üzerine Onur Mert'in, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemliğinin bitirileceği bildirilmişti.



Hakem Onur Mert'in Fenerbahçeli olduğu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Merkez Hakem Kurulu aleyhine sosyal medyada hakaret ettiği de belirlenmişti. Ancak Mert'in 2014'te hakemliğe başladığı ve sosyal medya sözlerinin bu tarihten önce yazıldığı tespit edilince, Amatör Futbol Disiplin Kurulu 1 aylık cezayı yeterli gördü.



Böylece özellikle Galatasaray'dan ağır eleştiri alan ve The Sun ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen gazetelerine manşet olan Onur Mert'in Aralık'tan itibaren maç yönetmesi kararlaştırılmış oldu.



