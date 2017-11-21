İsyan çıktı!

5-1’lik Başakşehir hezimetiyle Aslan’da soyunma odası karıştı Tudor’un çift forvetli taktiğine takım içinden sert sesler yükseldi Hırvat hocanın işi iyice zorlaştı

GALATASARAY, Östersunds faciasının ardından sezona fırtına gibi giriş yapmıştı. 8 maçta 7 galibiyet ile teknik direktör İgor Tudor'a olan güven de artmıştı. Özellikle Bursaspor deplasmanında takım 1-0 yenikken iki beki çıkarıp Yasin ve Rodrigues'i buralarda kullanmasıyla 'Dahi çocuk' lakabı bile takılmıştı. Ancak Tudor ona başarıyı getiren 4-1-4-1 sistemini ilk kez Fenerbahçe derbisinde bozdu. O karşılaşmadan beri de Aslan bir iyi bir kötü gitmeye başladı. Büyük maçlarda yaşanan art arda kötü sonuçlarla birlikte de Hırvat teknik adam üzerindeki baskılar artmıştı.



ÇATIR ÇATIR KONUŞTU

BAŞAKŞEHİR karşısında uğranılan 5-1'lik hezimet sonrası ise sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Maç sonrası Bafetimbi Gomis'in önceki gün de Younes Belhanda'nın beIN Sports Fransa'da İgor Tudor'un taktiğini açık açık eleştirmesi, Hırvat hocanın soyunma odasında dizginleri kaybetmeye başladığının göstergesi gibiydi. Faslı yıldız alışkın olmadıkları bir taktikle Medipol Başakşehir karşısına çıktıklarını ve rakibin kendilerini sahada gezdirdiğini ifade etmiş.



BELHANDA NE DEMİŞTİ?

"Farklı anlayışla çıktık, sonuç ortada. İyi hazırlanmamıştık, bizi sahada gezdirdiler"



GOMİS NE DEMİŞTİ?

'Bu taktiği sadece 2 gün çalıştık'



Mini yorum: "BELHANDA ÇOK HAKLI" / Levent TÜZEMEN

Galatasaray'a transfer edilen futbolcuların bilgi ve becerileri Tudor'un önünde. Bunu hatırlarsınız Kayserispor galibiyeti sonrası yazmıştım. Fenerbahçe maçından itibaren Tudor "Bu derbiyi ben kazanacağım" egosuna kapılıp 8 maçta 7 galibiyet alan takımın hafıza kartını bozdu. Oyuncuların yerlerini değiştirdi. Egolarını tatmin etmek için Galatasaray'ın işleyen tekerine çomak soktu. Belhanda, Başakşehir maçından sonra ıslıklandı. Faslı yıldız cesaretli davranıp hocasının yanlışlarını yüzüne vurdu. Belhanda'nın bu söylemlerinden yönetim bir ders çıkarmalı ve Tudor ile yola devam etmemeli.







