İsyan çıktı!
5-1’lik Başakşehir hezimetiyle Aslan’da soyunma odası karıştı Tudor’un çift forvetli taktiğine takım içinden sert sesler yükseldi Hırvat hocanın işi iyice zorlaştı
ÇATIR ÇATIR KONUŞTU
BAŞAKŞEHİR karşısında uğranılan 5-1'lik hezimet sonrası ise sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Maç sonrası Bafetimbi Gomis'in önceki gün de Younes Belhanda'nın beIN Sports Fransa'da İgor Tudor'un taktiğini açık açık eleştirmesi, Hırvat hocanın soyunma odasında dizginleri kaybetmeye başladığının göstergesi gibiydi. Faslı yıldız alışkın olmadıkları bir taktikle Medipol Başakşehir karşısına çıktıklarını ve rakibin kendilerini sahada gezdirdiğini ifade etmiş.
BELHANDA NE DEMİŞTİ?
"Farklı anlayışla çıktık, sonuç ortada. İyi hazırlanmamıştık, bizi sahada gezdirdiler"
GOMİS NE DEMİŞTİ?
'Bu taktiği sadece 2 gün çalıştık'
Mini yorum: "BELHANDA ÇOK HAKLI" / Levent TÜZEMEN
Galatasaray'a transfer edilen futbolcuların bilgi ve becerileri Tudor'un önünde. Bunu hatırlarsınız Kayserispor galibiyeti sonrası yazmıştım. Fenerbahçe maçından itibaren Tudor "Bu derbiyi ben kazanacağım" egosuna kapılıp 8 maçta 7 galibiyet alan takımın hafıza kartını bozdu. Oyuncuların yerlerini değiştirdi. Egolarını tatmin etmek için Galatasaray'ın işleyen tekerine çomak soktu. Belhanda, Başakşehir maçından sonra ıslıklandı. Faslı yıldız cesaretli davranıp hocasının yanlışlarını yüzüne vurdu. Belhanda'nın bu söylemlerinden yönetim bir ders çıkarmalı ve Tudor ile yola devam etmemeli.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:13
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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