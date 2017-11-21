Spor dünyasınını duayen İsmi Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Galatasaray'ın Başakşehir'e mağlup olduğu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmede bulundu. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

"Sahtekârlar Ligi" dedim ya, güya "Süper" lige.. Giderek artıyor sahtekârlık.. Karar verdim, her salı "Haftanın Sahtekârı"nı yazacağım size..

"Bu haftanın sahtekârı" Başakşehirli Visca.. Her türlü rezilliği yapıyor, hakeme de yutturuyor.

Bu defa, antrenörü Abdullah Avcı da suç ortağıydı sanki..

Sahneyi gözünüzün önüne getirin..

Sarı kartlı Fernando atak yapıyor. Visca kolundan tutuyor, çekiyor, çekiyor. çekiyor.. Amacı belli.. Fernando mukabele etsin. İkisi de sarı kart görsünler..

Nitekim Fernando kolunu kurtarmak için hafifçe itti Visca'yı.. Haftanın sahtekârı kendini bir yere attı, dönerek, sanırsınız Muhammed Ali yumruk attı.

Amaç Fernando ikinci sarıdan atılsın..

Bir sporcunun böyle iğrenç bir amacı olabilir mi?.

Niye Avcı da sanki işin içinde..

Niye uzun uzun itiraz etti, yanındaki Dördüncü ve ortadaki hakeme.. "Niye ikinci sarıdan kırmızı yok" diye kıyamet kopardı, kendi adamının yaptığını göre göre..

Demek önceden konuşulmuş.. "Sarı kartlı rakip futbolcuyu tahrik edin. Siz sarı görseniz önemli değil. O ikinciden atılır" konuşması yapılmış, sanki..

Visca'nın golle biten yere atışlarını yutan hakem, bu çok açık tiyatroya gelmedi nasılsa..