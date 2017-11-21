 ‘Hedefimiz şampiyonluk’ – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    ‘Hedefimiz şampiyonluk’

    ‘Hedefimiz şampiyonluk’

    Fernando, zirve için Beşiktaş ve Başakşehir’le yarıştıklarını söyledi

    GALATASARAY'ın orta sahasındaki yıldızı Fernando Reges, Portekiz basınına konuştu. O Jogo'ya röportaj veren 'Ahtapot' lakaplı futbolcu, yeni kurulan bir takım oldukları için zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını kabul etti. Fernando "Şampiyonluk yarışı dengeli gidiyor. Biz, Beşiktaş ve Başakşehir eşit şansta. Umarım biz şampiyon oluruz, tek hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Porto maçına da değinen Fernando, Kartal'ın çok dişli bir takım olduğunu kaydetti.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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