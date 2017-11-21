Galatasaray'a icra şoku
Galatasaray, Judo Takımı’nın lojman olarak kullandığı dairenin 7 aylık kirasının ödenmemesi nedeniyle icraya verildi.
Dairenin sahibi adına icra takibi yapan avukat Gökhan Aydın'ın başvurusunda 'Milyon dolarlık transferlere ödemeler yapılıyor, 25 bin liralık icra dosyası ödenmiyor' ifadeleri yer aldı.
İcra dosyasına göre Galatasaray'ın Judo Takımı Anadolu Hisarı'ndaki bir daireyi judocuların lojmanı olarak kiraladı. Ancak lojmanın biriken ve yaklaşık 25 bin lira tutarındaki 7 aylık kirası daire sahibinin ihtarlarına rağmen ödenmedi. Bunun üzerine daire sahibi avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Kulüp adına kayıtlı bir araca haciz kaydı koydurdu. Bankalara da haciz ihbarnamesi gönderildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:16
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 19
Yorum
gs belhandaya oyun icinde hiç biey denilmiyomu ya
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 29
Yorum
ali Beşiktaşa yenildikten sonra tudoru göndermek sizi kurtarmaz sayın başkan. şampiyonluk gittikten sonra 10 tane tudor gitse ne olurr.
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 10
Yorum
onder cocugun top alip vermesinde belli iyi futbolcu adam topu ona gelmeden topu nereye atacagini biliyor salihi bitiren bu cocuguda bitirir aykut
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