 Galatasaray'a icra şoku – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaray'a icra şoku

    Galatasaray'a icra şoku

    Galatasaray, Takımı’nın lojman olarak kullandığı dairenin 7 aylık kirasının ödenmemesi nedeniyle icraya verildi.

    Dairenin sahibi adına icra takibi yapan avukat Gökhan Aydın'ın başvurusunda 'Milyon dolarlık transferlere ödemeler yapılıyor, 25 bin liralık icra dosyası ödenmiyor' ifadeleri yer aldı.

    İcra dosyasına göre Galatasaray'ın Takımı Anadolu Hisarı'ndaki bir daireyi judocuların lojmanı olarak kiraladı. Ancak lojmanın biriken ve yaklaşık 25 bin lira tutarındaki 7 aylık kirası daire sahibinin ihtarlarına rağmen ödenmedi. Bunun üzerine daire sahibi avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Kulüp adına kayıtlı bir araca haciz kaydı koydurdu. Bankalara da haciz ihbarnamesi gönderildi.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:16
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