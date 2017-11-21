Flaş iddia! Muslera...
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera için Arjantin'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Arjantin basınında yer alan haberde River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun kadroya bir kaleci takviyesi istediği belirtilirken, listenin başında Fernando Muslera'nın olduğu öğrenildi.
''GALATASARAY BENİM EVİM''
2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Fernando Muslera ise her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Taraftarın sevgilisi Muslera, geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'daki kariyeriyle ilgili, ''Galatasaray'a imza atmak hayatımdaki en iyi kararlardan biriydi. Burası benim evim. Galatasaray bana çok şey öğretti. Burada olmaktan çok mutluyum'' demişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:43
-
‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 11
Yorum
st_hal bu çocuk 18 yaşında 20 milyon ederse trabzonspordaki abdülkadir ömür 50 milyon eder heralde :)
-
Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 10
Yorum
XXL BAŞKAN CELTA VİGODAN SİSTOYU ALIN KAÇIRMAYIN DERİM,VALBUENA SAĞA ÇEKİLEBİLİR..BİR SOL BEK VE SHAKDARDAN FRET DE ALINABİLİRSE DEYMEYİN KEYFİMİZE.
-
Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
Salih6107 Sayın Başkanım, kovun şu adamı, en az zararla kurtulun.Bunan bize fayda yok, anlayamadık mı hala.
Flaş iddia! Muslera... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.