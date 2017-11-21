 Erman Kunter gönderilecek – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Erman Kunter gönderilecek

    Erman Kunter gönderilecek
    ERGİN Ataman'ın ardından takımı devralan Erman Kunter tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray'ın erkek basketbol takımı korkunç bir başlangıç yaptı. Yönetim de deneyimli çalıştırıcıdan umudunu kesti. Kısa sürede Kunter ile yollarını ayrılması bekleniyor.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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