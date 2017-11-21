Erman Kunter gönderilecek

ERGİN Ataman'ın ardından takımı devralan Erman Kunter tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray'ın erkek basketbol takımı korkunç bir başlangıç yaptı. Yönetim de deneyimli çalıştırıcıdan umudunu kesti. Kısa sürede Kunter ile yollarını ayrılması bekleniyor.