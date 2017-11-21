 Barça’dan ayrılıyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Barça’dan ayrılıyor

    Barça’dan ayrılıyor
    TEKNİK direktörlüğe Ernesto Valverde'nin gelmesiyle birlikte gözden düşen Arda Turan, Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcu dün Katalan ekibinin genel direktörü Pep Segura ile görüştü. Arda'nın "Bu forması giymekten gurur duydum ama şans bulamayacağımı görüyorum. Ayrılmak istiyorum. Yardım edin" dediği öğrenildi
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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