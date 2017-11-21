 Ayhan Akman şu an idmanda – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Ayhan Akman şu an idmanda

    Ayhan Akman şu an idmanda
    Başakşehir hezimetinin ardından Florya'da yapılan zirvenin ardından Futbol Direktörü Cenk Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, "Kendimize yakışmayacak bir yenilgi aldık. Ama hiç kimse merak etmesin Şu an olduğumuz pozisyonda ligi bitireceğiz" dedi. Ayhan Akman'ın gönderileceği iddialarıyla ilgili ise, "Onunla ilgili bir tasarrufumuz yok. Şu anda kendisi idmanda" ifadesini kullandı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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