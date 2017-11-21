Aslan mağlubiyete rağmen lider
Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de 12. hafta, Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 yenerek rakibiyle puanını eşitledi. 26 puanı bulunan Galatasaray, gol averajıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini korudu. Beşiktaş, seyircisi önünde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını 4-1 kazanarak, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 13. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Kayserispor: 1-2
Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 4-1
Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-2
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|12
|8
|2
|2
|27
|14
|13
|26
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|12
|8
|2
|2
|23
|14
|9
|26
|3.
|BEŞİKTAŞ
|12
|6
|4
|2
|19
|12
|7
|22
|4.
|KAYSERİSPOR
|12
|6
|4
|2
|19
|14
|5
|22
|5.
|FENERBAHÇE
|12
|5
|5
|2
|25
|17
|8
|20
|6.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|-1
|19
|7.
|BURSASPOR
|12
|5
|3
|4
|22
|15
|7
|18
|8.
|GÖZTEPE
|12
|5
|3
|4
|22
|21
|1
|18
|9.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|12
|5
|3
|4
|18
|19
|-1
|18
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|5
|2
|5
|25
|22
|3
|17
|11.
|TRABZONSPOR
|12
|4
|4
|4
|23
|26
|-3
|16
|12.
|KASIMPAŞA
|12
|4
|3
|5
|20
|21
|-1
|15
|13.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|12
|4
|2
|6
|16
|20
|-4
|14
|14.
|ANTALYASPOR
|12
|3
|4
|5
|14
|21
|-7
|13
|15.
|ATİKER KONYASPOR
|12
|3
|2
|7
|12
|16
|-4
|11
|16.
|OSMANLISPOR
|12
|2
|2
|8
|17
|26
|-9
|8
|17.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|12
|2
|2
|8
|12
|21
|-9
|8
|18.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|2
|2
|8
|14
|28
|-14
|8
13. HAFTA PROGRAMI
24 Kasım Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği
25 Kasım Cumartesi:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
26 Kasım Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor
19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:26
-
Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 6
Yorum
ahmet Arda takıma gelmesin daha beter olur.
-
Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 12
Yorum
gs eren iyi yerlerde durdu gomis pas verse adam iki gol atardı
-
Moralsiz Sosa
Toplam 1
Yorum
devrim geçen yıl bir kaç maç oynayabilmiş ayrıca bu sene hazırlık kampı geçirmemiş sosa ya forma verilince takım,hoca,futbolcu ve taraftar kaybediy
Aslan mağlubiyete rağmen lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.