 Aslan mağlubiyete rağmen lider – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Aslan mağlubiyete rağmen lider

    Aslan mağlubiyete rağmen lider

    Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de 12. hafta, Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

    Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 yenerek rakibiyle puanını eşitledi. 26 puanı bulunan Galatasaray, gol averajıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini korudu. Beşiktaş, seyircisi önünde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını 4-1 kazanarak, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

    Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 13. haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

    Bursaspor-Göztepe: 0-0

    Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

    Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

    Gençlerbirliği-Kayserispor: 1-2

    Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3

    Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 4-1

    Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-2

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. GALATASARAY 12 8 2 2 27 14 13 26
    2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 12 8 2 2 23 14 9 26
    3. BEŞİKTAŞ 12 6 4 2 19 12 7 22
    4. KAYSERİSPOR 12 6 4 2 19 14 5 22
    5. FENERBAHÇE 12 5 5 2 25 17 8 20
    6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 6 1 5 18 19 -1 19
    7. BURSASPOR 12 5 3 4 22 15 7 18
    8. GÖZTEPE 12 5 3 4 22 21 1 18
    9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 12 5 3 4 18 19 -1 18
    10. AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 2 5 25 22 3 17
    11. TRABZONSPOR 12 4 4 4 23 26 -3 16
    12. KASIMPAŞA 12 4 3 5 20 21 -1 15
    13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 12 4 2 6 16 20 -4 14
    14. ANTALYASPOR 12 3 4 5 14 21 -7 13
    15. ATİKER KONYASPOR 12 3 2 7 12 16 -4 11
    16. OSMANLISPOR 12 2 2 8 17 26 -9 8
    17. KARDEMİR KARABÜKSPOR 12 2 2 8 12 21 -9 8
    18. GENÇLERBİRLİĞİ 12 2 2 8 14 28 -14 8

    13. HAFTA PROGRAMI

    24 Kasım Cuma:
    20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği

    25 Kasım Cumartesi:
    14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor

    16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

    19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

    26 Kasım Pazar:
    14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

    14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor

    16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

    19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe

    27 Kasım Pazartesi:
    20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:26
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