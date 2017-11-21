Aslan mağlubiyete rağmen lider

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 yenerek rakibiyle puanını eşitledi. 26 puanı bulunan Galatasaray, gol averajıyla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini korudu. Beşiktaş, seyircisi önünde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını 4-1 kazanarak, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.



Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 13. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

Bursaspor-Göztepe: 0-0

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 1-2

Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: 0-2

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 12 8 2 2 27 14 13 26 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 12 8 2 2 23 14 9 26 3. BEŞİKTAŞ 12 6 4 2 19 12 7 22 4. KAYSERİSPOR 12 6 4 2 19 14 5 22 5. FENERBAHÇE 12 5 5 2 25 17 8 20 6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 6 1 5 18 19 -1 19 7. BURSASPOR 12 5 3 4 22 15 7 18 8. GÖZTEPE 12 5 3 4 22 21 1 18 9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 12 5 3 4 18 19 -1 18 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 2 5 25 22 3 17 11. TRABZONSPOR 12 4 4 4 23 26 -3 16 12. KASIMPAŞA 12 4 3 5 20 21 -1 15 13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 12 4 2 6 16 20 -4 14 14. ANTALYASPOR 12 3 4 5 14 21 -7 13 15. ATİKER KONYASPOR 12 3 2 7 12 16 -4 11 16. OSMANLISPOR 12 2 2 8 17 26 -9 8 17. KARDEMİR KARABÜKSPOR 12 2 2 8 12 21 -9 8 18. GENÇLERBİRLİĞİ 12 2 2 8 14 28 -14 8

13. HAFTA PROGRAMI

24 Kasım Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir