 Arda-Asamoah’a beğeni! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Arda-Asamoah’a beğeni!

    Arda-Asamoah’a beğeni!

    Yönetici Aküzüm, Aslan’ın listesindeki iki isimle ilgili mesaj verdi

    SEZON başı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde takviye eden Galatasaray, sol kanadını aynı oranda geliştirememişti. Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferlerinin gerçekleşmemesi sistemin aksak yönlerini ortaya çıkarmıştı. beIN Sports'tan Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka'nın Arda artı Asamoah devre arası kesin şart. Yoksa ligi götüremeyiz" tweet'ini yönetici Ural Aküzüm beğendi. Camia içinde Arda'yı geri istemeyenlerin bir hayli fazla olmasına rağmen yönetimde tecrübeli ismin hala konuşulduğu böylece ortaya çıktı.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:29
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