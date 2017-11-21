Arda-Asamoah’a beğeni!

başı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde takviye eden Galatasaray, sol kanadını aynı oranda geliştirememişti.transferlerinin gerçekleşmemesi sistemin aksak yönlerini ortaya çıkarmıştı. beIN Sports'tan Şansal Büyüka'nın oğlu'nın Arda artı Asamoah devre arası kesin şart. Yoksa ligi götüremeyiz" tweet'ini yöneticibeğendi. Camia içinde Arda'yı geri istemeyenlerin bir hayli fazla olmasına rağmen yönetimde tecrübeli ismin hala konuşulduğu böylece ortaya çıktı.