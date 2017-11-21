‘Adeyabor’a neden önlem almadık ki’

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in İgor Tudor'la yaptığı görüşmede genç çalıştırıcıya Emmanuel Adebayor konusunda da sorular yönelttiği öğrenildi. Özbek'in "Geçen sezon Başakşehir maçında kulübede sen vardın ve Adebayor bize 3 gol atmıştı. Bu sezon yine 3 attı. Nasıl önlem almadın ki" ifadeleriyle tepkisini dile getirdiği belirtildi.