 Terim en güçlü aday – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Terim en güçlü aday

    Terim en güçlü aday

    Slaven Bilic, Luis Enrique, Frank de Boer ve Koeman, adları geçen diğer teknik direktörler

    G.SARA Y Yönetimi Kurulu'ndan birçok isim, teknik direktör değişikliğinin takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Yönetimden bir gurup ise Tudor ile devam etmenin istikrar açısından uygun olacağı görüşünde. Peki, ayrılık kararı çıkarsa yönetim bir B planı var mı? Yanıt "evet". Her ne kadar başkan Özbek mesafeli baksa da Fatih Terim, her zaman olduğu gibi en kuvvetli aday. West Ham'dan gönderilen Slaven Bilic ikinci güçlü seçenek olarak masada. Luis Enrique, Frank de Boer, Koeman gibi isimler de yönetim içinden telaffuz edilen teknik direktör adayları...
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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