Caiçara yok

BAŞAKŞEHİR cephesinde Galatasaray maçı öncesi en önemli eksik Junior Caiçara. Tecrübeli sağ bek geçen hafta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Yerine Uğur Uçar'ın forma giymesi bekleniyor. Başakşehir'de Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında. Kart görürlerse Kayseri maçında yoklar.