 Caiçara yok – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Caiçara yok

    Caiçara yok
    BAŞAKŞEHİR cephesinde Galatasaray maçı öncesi en önemli eksik Junior Caiçara. Tecrübeli sağ bek geçen hafta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Yerine Uğur Uçar'ın forma giymesi bekleniyor. Başakşehir'de Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında. Kart görürlerse Kayseri maçında yoklar.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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