Yasin'in nargile keyfi!

Sarı-kırmızılıların tartışılan oyuncularından Yasin Öztekin'in sosyal medyaya düşen görüntüsü taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'ın zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala Yasin'in geceyarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.

Yasin'in bu görüntüleri sonrasından sosyal medyada, "Gomis gece gündüz çalışırken, Yasin öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı.



