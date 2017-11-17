Yasin'in nargile keyfi!
Galatasaray'da süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, nargile içerken yakalandı
Sarı-kırmızılıların tartışılan oyuncularından Yasin Öztekin'in sosyal medyaya düşen görüntüsü taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'ın zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala Yasin'in geceyarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.
Yasin'in bu görüntüleri sonrasından sosyal medyada, "Gomis gece gündüz çalışırken, Yasin öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
-
Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
-
Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
-
Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
Yasin'in nargile keyfi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.