Solu ateşleyecek
Yabancı sınırı ve Asamoah’tan gelen çelişkili haberler üzerine yerli isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor’un parlayan ismi Atila’yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
FUTBOLA GRENOBLE'DE BAŞLADI
Atila Turan, 10 Nisan 1992'de Fransa'nın Migennes şehrinde doğdu. Futbola Grenoble'da başlayan Atila, 2010-11 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı. 2011'de Beira-Mar'a transfer olan Atila, Ordu ve Kasımpaşa'da kiralık forma giydi. Sezon başında ise Reims'ten bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
Solu ateşleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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