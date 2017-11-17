Solu ateşleyecek

Yabancı sınırı ve Asamoah’tan gelen çelişkili haberler üzerine yerli isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı yönetim, Kayserispor’un parlayan ismi Atila’yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Uzun sağ bek arayışlarını Mariano'nun başarılı performansı ile tamamlayan Galatasaray solda sıkıntı yaşıyor. Yeni transfer edilen Latolevici'den beklediği verimi alamayan teknik direktör İgor Tudor, Martin Linnes'i bu bölgede oynatmaya başladı. Ancak onun performansı da Hırvat hocayı memnun etmedi. İgor Tudor, Mircea Lucescu'nun milli takımda görev verdiği 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunu görmek istediğini ifade ederken, Asamoah'ın transferindeki belirsizlik nedeniyle yönetim de Atila üzerinde yoğunlaştı. yönetimin, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için nabız yokladığı ve Kayseri'den gelecek yanıta göre transferi para ve futbolcu vererek sonuçlandırmak istediği bildirildi. Süper Lig'de kiralık olarak 2012- 13 sezonunda Orduspor, 2014-15'te ise Kasımpaşa formalarını giydi. Sezon başında ise Reims'ten bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu ve oynadığı etkili futbolla kısa sürede isminden söz ettirmeyi başardı.



FUTBOLA GRENOBLE'DE BAŞLADI

Atila Turan, 10 Nisan 1992'de Fransa'nın Migennes şehrinde doğdu. Futbola Grenoble'da başlayan Atila, 2010-11 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı. 2011'de Beira-Mar'a transfer olan Atila, Ordu ve Kasımpaşa'da kiralık forma giydi. Sezon başında ise Reims'ten bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu.

