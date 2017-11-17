 Savaşçılar hazır – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Savaşçılar hazır

    Savaşçılar hazır
    Z irve yarışında hayati önem taşıyan maç öncesi 11'ini kafasında kuran Hırvat teknik adam iyileşen Tolga'yı kullanacak. Gençlerbirliği maçında 11'e koyduğu Eren'i ise yedeğe çekecek. Orta sahayı cezası biten Ndiaye ile takviye edecek.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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