Savaşçılar hazır

Z irve yarışında hayati önem taşıyan maç öncesi 11'ini kafasında kuran Hırvat teknik adam iyileşen Tolga'yı kullanacak. Gençlerbirliği maçında 11'e koyduğu Eren'i ise yedeğe çekecek. Orta sahayı cezası biten Ndiaye ile takviye edecek.