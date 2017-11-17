 Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Palabıyık yönetecek

    Palabıyık yönetecek
    Galatasaray'ın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

    6 maçta puan kaybetti
    Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği 13 maçın 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Cimbom 3-0 kazandı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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