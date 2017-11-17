Palabıyık yönetecek

Galatasaray'ın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.



6 maçta puan kaybetti

Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği 13 maçın 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Cimbom 3-0 kazandı.