Palabıyık yönetecek
Galatasaray'ın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
6 maçta puan kaybetti
Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği 13 maçın 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Cimbom 3-0 kazandı.
6 maçta puan kaybetti
Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği 13 maçın 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Cimbom 3-0 kazandı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Palabıyık yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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