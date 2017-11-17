 Ndiaye ve Fernando’ya özel emir – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Ndiaye ve Fernando’ya özel emir

    Ndiaye ve Fernando’ya özel emir
    Başakşehir maçı öncesinde İgor Tudor rakibi ezberletti. Hırvat teknik adamın planı orta sahada Başakşehir'in pas trafiğini kesmek. Topun kontrolünü elinde tutmak. Cezasını tamamlayan N'diaye, orta alanda Fernando ile birlikte bu rolü üstlenecek. Tudor, rakibin özellikle kanatları iyi kullanan ve savunma arkasına sürekli koşular yapan bir takım olduğu konusunda oyuncularını antrenmanlarda sık sık uyardı. Geri dönüşlere dikkat edilmesini istedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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