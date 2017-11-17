 Martin Linnes yolcu – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Martin Linnes yolcu

    Martin Linnes yolcu
    Galatasaray'ın Kayserispor'dan Atila'nın transferi için çalışmalara başlamasından sonra Martin Linnes de ayrılık kervanına katılıyor. Teknik direktör İgor Tudor'un sol bekte beklediği verimi alamadığı 26 yaşındaki Norveçli futbolcu için olumsuz rapor sunduğu bildirildi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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