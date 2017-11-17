Martin Linnes yolcu

Galatasaray'ın Kayserispor'dan Atila'nın transferi için çalışmalara başlamasından sonra Martin Linnes de ayrılık kervanına katılıyor. Teknik direktör İgor Tudor'un sol bekte beklediği verimi alamadığı 26 yaşındaki Norveçli futbolcu için olumsuz rapor sunduğu bildirildi.