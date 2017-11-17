İşte Galatasaray'ın Drogba planı!
Drogba’nın birçok Avrupa ülkesinde çok tanınması, saygı duyulması ve Afrika kıtasında çok etkili olduğunu bilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli futbol adamının, sarı-kırmızılı takıma çok sayıda yıldız kazandırabileceğine inanıyor.
39 yaşında Phoenix formasıyla ABD 2. Ligi'nde mücadele eden Didier Drogba, gelecek sezon sonunda aktif futbol kariyerine nokta koyacağını duyurmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, 1.5 sezon Sarı- Kırmızılı formayı giyen Fildişi Sahili yıldızı Cim Bom'a geri kazandırmaya çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Özbek, Drogba'yı sportif direktör olarak Galatasaray'da görmek istiyor ve "Gel futbolun başına geç" teklifi yapacak. Başkan'ın, Drogba'yı transfer çalışmalarında etkin şekilde kullanmak istediği iddia ediliyor.
GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, özellikle de Drogba'nın Afrika'dan genç yetenekleri kolaylıkla Galatasaray'a getireceği görüşünde. Bu isimlerin hem saha içi performansla Cim Bom'a katkı sağlayacağı hem de ileride yüksek bonservis bedelleriyle Galatasaray'a faydalı olacakları düşünülüyor.
'DÖNERİM' MESAJI VERMİŞTİ
Didier Drogba, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki süreçte verdiği bir röportajda, bir gün Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönebileceği mesajını vermişti. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra antrenör olup olmayacağı kararını ise henüz vermediğini ifade etti.
GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, özellikle de Drogba'nın Afrika'dan genç yetenekleri kolaylıkla Galatasaray'a getireceği görüşünde. Bu isimlerin hem saha içi performansla Cim Bom'a katkı sağlayacağı hem de ileride yüksek bonservis bedelleriyle Galatasaray'a faydalı olacakları düşünülüyor.
'DÖNERİM' MESAJI VERMİŞTİ
Didier Drogba, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki süreçte verdiği bir röportajda, bir gün Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönebileceği mesajını vermişti. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra antrenör olup olmayacağı kararını ise henüz vermediğini ifade etti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
İşte Galatasaray'ın Drogba planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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