 Hayalleri gerçekleşti – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Hayalleri gerçekleşti

    Hayalleri gerçekleşti

    Maicon, 6 yıl önce İstanbul’a hayran kalan eşi için “Temiz kalpli” derken, daha önce karşılaştığı G.Saray’ı ve tutkulu taraftarı görünce G.Saray hayalini kurduğunu itiraf etti

    GALATASARAY'da attığı 4 golle 'ekstra' katkı veren Maicon, sarı-kırmızılı formayla oynama hayalini geçmiş yıllarda kurduğunu itiraf etti. GS TV'de 'Sarayın Yıldızları' programına katılan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, "6 yıl önce eşim İstanbul'a gelmiş ve 'Gezdiğim ve gördüğüm en iyi yerlerden' demişti. Temiz kalpliymiş. Diğer taraftan, Emirates Cup'ta Porto'yla G.Saray'a karşı oynamıştım. Abarttığımı düşünebilirsiniz belki ama Ursula'ya Galatasaray'ın iyi takım, taraftarların tutkulu olduğunu ve bir gün burada oynayabileceğimi söylemiştim. Şu anda Galatasaray'dayım ve bu nedenle çok mutluyum" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:19
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