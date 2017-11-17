G.Saray yabancı sınırına çözüm buldu

Bu sezon kadrosuna kattığı 10 yabancıyla sil baştan bir takım oluşturan Galatasaray'da 2019 planları şimdiden yapılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2019-20 sezonunda yürürlüğe sokacağı yeni yabancı sınırı statüsünün belli olmamasına rağmen, Galatasaray yönetimi AB üyesi ülkelerin oyuncularının yerli statüsünde sayılacağı bir kararın çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarış veren Türk takımlarının rakipleriyle eşit şartlarda mücadele etmesi için daha önce de gündeme gelen AB pasaportlu oyuncuların yerli statüsünde oynama fikrine Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de destek vereceği iddiaları konuşuluyor.



14 YABANCININ 10'U AB PASAPORTLU!..

Kadrosundaki 14 yabancıdan 10'unun AB pasaportuna sahip olduğu Galatasaray'da önümüzdeki iki yılda yapılacak transferde bu şartı karşılayan oyuncuların alınmasına öncelik verilecek. Sarı-kırmızılı takımda şu anda kadrodaki AB pasaportuna sahip futbolcuların 2019-2020 sezonundaki durumu da yeni yabancı statünün netleşmesi sonrasında kesinleşecek.



NİHAT KAHVECİ ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin pasaportlarını taşıyan futbolcular, Avrupa'nın tüm liglerinde yerli futbolcu statüsünde forma giyebiliyor. İspanya'da forma giydiği yıllarda milli oyuncu Nihat Kahveci'nin açtığı dava sonrasında Avrupa Ekonomik Topluluğu (CEE) ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşması gerekçe gösterilerek, AB ülkelerinde oynayan profesyonel Türk sporcuların, "AB statüsünde oyuncu" olmalarına tam hak verilmişti. Şimdi benzer bir uygulamanın Türkiye Süper Ligi'nde de uygulanması gündeme gelebilir...







Sabah