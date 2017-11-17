Gomis yine gönülleri fethetti!
Cim-Bom'un golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Afrika'da bir okulun tadilatını yaptırdı.
Gabon'a yaz aylarında da yardıma muhtaç aileler için bir ziyarette bulunan Gomis'in o dönem verdiği sözü tuttuğu belirtildi. 7.5 milyon Gabon frangını (52 bin TL) bulan restorasyon için Gabonlular, okulun duvarına yıldız futbolcunun portresini yaparak minnettarlıklarını gösterdiler.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:46
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Gslı Haginin arkasında ki gole sevinen çocuk...Bitirdin kendini..Gs ın asi Atletico nun hırçın çocuğu harakiri yaptın.Önce etrafını temizle..
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