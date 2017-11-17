Gomis yine gönülleri fethetti!

Cardiff City forması giyen Bruno Manga ile ortak bir proje gerçekleştiren Fransız forvet, Gabon'un başkenti Libreville'deki bir devlet okulunun onarımını üstlendi.Gabon'a yaz aylarında da yardıma muhtaç aileler için bir ziyarette bulunan Gomis'in o dönem verdiği sözü tuttuğu belirtildi. 7.5 milyon Gabon frangını (52 bin TL) bulan restorasyon için Gabonlular, okulun duvarına yıldız futbolcunun portresini yaparak minnettarlıklarını gösterdiler.