 Gomis yine gönülleri fethetti! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Gomis yine gönülleri fethetti!

    Gomis yine gönülleri fethetti!

    Cim-Bom'un golcü futbolcusu , Afrika'da bir okulun tadilatını yaptırdı.

    Cardiff City forması giyen Bruno Manga ile ortak bir proje gerçekleştiren Fransız forvet, Gabon'un başkenti Libreville'deki bir devlet okulunun onarımını üstlendi.



    Gabon'a yaz aylarında da yardıma muhtaç aileler için bir ziyarette bulunan Gomis'in o dönem verdiği sözü tuttuğu belirtildi. 7.5 milyon Gabon frangını (52 bin TL) bulan restorasyon için Gabonlular, okulun duvarına yıldız futbolcunun portresini yaparak minnettarlıklarını gösterdiler.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:46
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