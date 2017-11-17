Galatasaray'la büyüdüm

Bayern’in başarılı ismi David Alaba, “En büyük Cim-Bom” demeyi ihmal etmedi

Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Galatasaray Odeabank'ın Bayern Münih'e konuk olduğu maçı izleyen Alaba, GSTV'ye, Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarında, Galatasaray'ın maçını izlerken görüntülerini de paylaşan Alaba, "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" dedi.