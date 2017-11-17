Galatasaray'la büyüdüm
Bayern’in başarılı ismi David Alaba, “En büyük Cim-Bom” demeyi ihmal etmedi
Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Galatasaray Odeabank'ın Bayern Münih'e konuk olduğu maçı izleyen Alaba, GSTV'ye, Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarında, Galatasaray'ın maçını izlerken görüntülerini de paylaşan Alaba, "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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