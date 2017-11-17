Galatasaray’da sarı kart alarmı
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Maicon, Fernando ve Badou N’diaye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz ile kırmızı kart cezası bulunan Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında oynamayacak. Ayrıca Maicon, Fernando ve Badou N'diaye sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
Galatasaray’da sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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