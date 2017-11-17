Çalık’a izin yok

ESKİ takımı Gençlerbirliği'nin talip olduğu Ahmet Çalık'a, Tudor'dan izin çıkmadı. Hırvat çalıştırıcı, sakatlık, ceza gibi durumlar nedeniyle, genç stoperi bırakmadı. Östersunds rövanşında yaptırdığı penaltıyla gözden düşen Çalık, bu sezon F.Bahçe maçında 1 dakika oynadı.