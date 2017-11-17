 Çalık’a izin yok – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Çalık’a izin yok

    Çalık’a izin yok
    ESKİ takımı Gençlerbirliği'nin talip olduğu Ahmet Çalık'a, Tudor'dan izin çıkmadı. Hırvat çalıştırıcı, sakatlık, ceza gibi durumlar nedeniyle, genç stoperi bırakmadı. Östersunds rövanşında yaptırdığı penaltıyla gözden düşen Çalık, bu sezon F.Bahçe maçında 1 dakika oynadı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
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