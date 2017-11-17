Çalık’a izin yok
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:18
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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