 Bileti kesildi – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Bileti kesildi

    Bileti kesildi
    Galatasaray Odeabank, Timothy Joseph Cline'ın sözleşmesini feshetti. Cline, Galatasaray Odeabank formasıyla bu sezon ligde 1, Avrupa'da 4 karşılaşmada mücadele etti, etkili olamadı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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