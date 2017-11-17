 Aslan yerlerde – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Aslan yerlerde

    Aslan yerlerde
    Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray Odeabank bu sezon tam anlamıyla döküldü. Cimbom, ligde 6 maçta 3, Avrupa'da ise 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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