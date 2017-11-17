Arda Turan 10 milyon euro

El Mundo Deportivo gazetesi Barcelona muhabiri Gabriel Sanz, Arda Turan'ın durumunun bir iki gün içinde netleşeceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Sanz, "Barcelona Arda ile çalışmak istemiyor. Ayrıca bu Arda'ya iletildi. Bence 10 milyon euro veren bir takım olursa Barcelona kabul edebilir" dedi.