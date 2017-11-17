Arda Turan 10 milyon euro
El Mundo Deportivo gazetesi Barcelona muhabiri Gabriel Sanz, Arda Turan'ın durumunun bir iki gün içinde netleşeceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Sanz, "Barcelona Arda ile çalışmak istemiyor. Ayrıca bu Arda'ya iletildi. Bence 10 milyon euro veren bir takım olursa Barcelona kabul edebilir" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Arda Turan 10 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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