 Arda Turan 10 milyon euro – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Arda Turan 10 milyon euro

    Arda Turan 10 milyon euro
    El Mundo Deportivo gazetesi Barcelona muhabiri Gabriel Sanz, Arda Turan'ın durumunun bir iki gün içinde netleşeceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Sanz, "Barcelona Arda ile çalışmak istemiyor. Ayrıca bu Arda'ya iletildi. Bence 10 milyon euro veren bir takım olursa Barcelona kabul edebilir" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
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