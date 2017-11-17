3 puandan ötesi

deplasmanda oynayacağıkarşılaşması için artık son hazırlıklarını yaparken teknik direktörfutbolcularını galibiyete hazırlıyor. Lige fırtına gibi başlamasına rağmenvekarşısında kaybedilen 5 puan nedeniyle farkı koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, yarınile karşılaşacak. Maçtan mağlubiyetle ayrılması halindeile puanı (26) eşitlenecek, ayrıcada farkı 2 puana düşürme şansı yakalayacak.maç öncesi çok da germek istemeyen, uyarı da bulunmadan da edemedi. "Şampiyon olmak istiyorsak 'büyük maç, küçük maç' demedengalibiyetinin devamını getirmeliyiz" diyen sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok kritik bir noktadayız. Galibiyetten başka bir şansımız yok. Kazanalım ve rakiplerimizi sevindirmeyelim. Biz kazandıkça rakiplerimizin direnci de düşecektir" ifadesini kullandı.