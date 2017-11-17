3 puandan ötesi
Turuncu-lacivertli takım ile aralarında sadece 3 puan olduğunu belirten başarılı hoca, “Galibiyetten başka şansımız yok. Kazanalım ve rakiplerimizi sevindirmeyelim” dedi
Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşması için artık son hazırlıklarını yaparken teknik direktör İgor Tudor futbolcularını galibiyete hazırlıyor. Lige fırtına gibi başlamasına rağmen Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında kaybedilen 5 puan nedeniyle farkı koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, yarın Başakşehir ile karşılaşacak. Maçtan mağlubiyetle ayrılması halinde Başakşehir ile puanı (26) eşitlenecek, ayrıca Beşiktaş da farkı 2 puana düşürme şansı yakalayacak.
DİRENÇLERİ DÜŞECEK
Oyuncularını maç öncesi çok da germek istemeyen teknik direktör İgor Tudor, uyarı da bulunmadan da edemedi. "Şampiyon olmak istiyorsak 'büyük maç, küçük maç' demeden Gençlerbirliği galibiyetinin devamını getirmeliyiz" diyen sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok kritik bir noktadayız. Galibiyetten başka bir şansımız yok. Kazanalım ve rakiplerimizi sevindirmeyelim. Biz kazandıkça rakiplerimizin direnci de düşecektir" ifadesini kullandı.
Savaş ÇORLU
DİRENÇLERİ DÜŞECEK
Oyuncularını maç öncesi çok da germek istemeyen teknik direktör İgor Tudor, uyarı da bulunmadan da edemedi. "Şampiyon olmak istiyorsak 'büyük maç, küçük maç' demeden Gençlerbirliği galibiyetinin devamını getirmeliyiz" diyen sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok kritik bir noktadayız. Galibiyetten başka bir şansımız yok. Kazanalım ve rakiplerimizi sevindirmeyelim. Biz kazandıkça rakiplerimizin direnci de düşecektir" ifadesini kullandı.
Savaş ÇORLU
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
3 puandan ötesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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