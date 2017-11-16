 Yeni transferin sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Yeni transferin sözleşmesi feshedildi!

    Yeni transferin sözleşmesi feshedildi!

    Galatasaray Odeabank sezon başında kadroya dahil ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline'nın sözleşmesini feshetti.

    Sarı kırmızılı kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Galatasaray Spor Kulübü"



    T.J. Cline kimdir?
    1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi'nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders'a katıldı.

    Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı.

    Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:10
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