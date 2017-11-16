"Umut tam bize göre"

Hırvat hocanın, Fransa 2. Ligi’nde 13 maçta 10 gol atan Umut için “Çabuk ve bitirici. Özellikleri bize göre” raporunu verdiği öğrenildi...

Gomis ve Eren Derdiyok'tan oluşan forvet rotasyonuna takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da Umut Bozok sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar bu sezon Fransa 2. Ligi'nde Nimes formasıyla harikalar yaratan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.



FARKLI ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Umut için teknik direktör Igor Tudor'un çok olumlu ifadeler kullandığı öğrenildi. Genç forvetin maç videolarını izleyen Hırvat hocanın, "Çok çabuk ve son vuruşlanrı etkili. Gomis ve Eren'in yanında farklı özellikleri ile iyi bir alternatif olur. Türk statüsünde olması da avantaj" dediği belirlendi.



BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda çıktığı 14 maçta 11 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok'un Nimes kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İsmi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan genç yıldızın bonservis ücretinin 3 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında..