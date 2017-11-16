"Umut tam bize göre"
Hırvat hocanın, Fransa 2. Ligi’nde 13 maçta 10 gol atan Umut için “Çabuk ve bitirici. Özellikleri bize göre” raporunu verdiği öğrenildi...
FARKLI ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ
Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Umut için teknik direktör Igor Tudor'un çok olumlu ifadeler kullandığı öğrenildi. Genç forvetin maç videolarını izleyen Hırvat hocanın, "Çok çabuk ve son vuruşlanrı etkili. Gomis ve Eren'in yanında farklı özellikleri ile iyi bir alternatif olur. Türk statüsünde olması da avantaj" dediği belirlendi.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda çıktığı 14 maçta 11 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok'un Nimes kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İsmi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan genç yıldızın bonservis ücretinin 3 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında..
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:41
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İlk tercihi Deniz’di
Toplam 1
Yorum
DOGRUCU Deniz ve Emre, Belhanda dan 1 gomlek ustun oyuncular ve ayrica bu iki oyuncu da genc (yani gelecek vaadeden oyuncular)...
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Beşiktaş'tan Sagna bombası
Toplam 1
Yorum
Argon Var mı daha 35 lik? Veteran takımı olacağız böyle giderse.!!
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İspanyollardan Arda'ya ağır eleştiriler
Toplam 20
Yorum
Atilla Tamamen siyasi ardanın ispanyada forma şansı bulamamasının sebebi eğer ab ile ilişkiler yolunda gitseydi arda çok farklı bir konumda olurdu
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