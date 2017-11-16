 Seyircide de lider – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Seyircide de lider

    Seyircide de lider

    Seyirci sayısının bir hayli yükseldiği Süper Lig’de en çok taraftar çeken kulüp G.Saray oldu. Sarı-kırmızılılar, kendi evindeki maçlarda 41 bin ortalama ile ilk sıraya yerleşti

    Süper Lig'de seyirci ortalamaları geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artışa geçerken, Galatasaray bu alanda da zirveye oturdu. Ajans Press'in yayınladığısarı kırmızılılar 11 haftalık periyot sonunda kendi evinde oynadığı maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalaması yakaladı. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk 11 hafta itibariyle ortalama 34 bin 225 seyirciye oynarken bu alanda Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

    Trabzonspor'da da ciddi bir artış oldu. Geçtiğimiz sezon evinde 6 bin 673 ortalamaya oynayan Karadeniz ekibi bu sene 24 bin 864 seyirci ortalamasına ulaştı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
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