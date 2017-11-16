İşini şansa bırakmayacak
Cumartesi akşamı ‘büyük maç kazanamama’ sorununa son vermek isteyen Hırvat çalıştırıcı, ligin dişli takımları arasında yer alan rakibi karşısında savaşçı bir ortaya saha ile skoru lehine çevirmeye çalışacak
DEFANSI DÖRTLEYECEK
Başakşehir karşısında Gomis'i tek forvet oynatacak olan Tudor, rakibinin direncini ortada Fernando, Tolga ve Ndiaye ile kırmaya çalışacak. Serdar Aziz'in yokluğunda savunmayı Mariano, Denayer, Maicon ve Latovlevici ile kuracak. Rodrigues ve Belhanda ise duruma göre kanat, duruma göre ise forvet arkası gibi oynayacak. Gomis'i golle buluşturacak pasları atacak.
Savaş ÇORLU
Ndiaye 11'e dönüyor Eren Derdiyok kulübede olacak
Serdar'ın cezalı olmasından dolayı, Tudor, Başakşehir karşısında Denayer'e şans verecek. Sol bekte ise yeniden Latovlevici'ye dönecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak ilk maçların programı belli olurken Galatasaray, Sivasspor Belediyespor ile 28 Kasım'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak
DERSİMİZ SAVUNMA
G.saray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İgor Tudor takım halinde savunmada pozisyon alma çalışmaları üzerinde durulurken, hemen ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Ardından da başarılı teknik adam, takıma belirli bir bölgede hareketli topa sahip olma çalışması yaptırdı.
Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek
Çok kritik
Galatasaray 3 haftadır farklı sistemle oynuyor. Birinde tek forvet, birinde 3'lü sistem, diğerinde de çift santrfor... Sarı-kırmızılıların Başakşehir maçına da nasıl bir sistemle çıkacağını merak ediyorum. Başakşehir ligin önemli takımı. Galatasaray sezon başlangıcı çok kötüyken lige iyi başladı. Ta ki Fenerbahçe derbisine kadar. O maçtaki sistem değişikliği Galatasaray'ı 3 hafta salladı. "Galatasaray bu sene ligin iyi takımlarına karşı netice alamıyor" sözü de doğru çıktı. Bu haftaki karşılaşma Galatasaray'ın gidişatı için önemli olacak. Başakşehir'i yenmesi halinde en yakın rakibine karşı puan farkını da açacak. Bu 90 dakika şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacaktır.
Mini yorum Necati Ateş
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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