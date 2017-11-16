İşini şansa bırakmayacak

Teknik Direktörü, ligde en yakın takipçisi durumunda bulunanile oynayacakları maça büyük önem veriyor. Milli ara boyunca turuncu- lacivert ekibin maç videolarını izleyen ve rakibinin zayıf noktalarını belirleyen genç çalıştırıcı, cumartesi akşamı büyük maç kazanamama serisine son vermeyi çok istiyor.son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya çift forvet olarak çıkmış,ilebirlikte oynatmıştı. Bu 5-1 gibi farklı bir galibiyet getirse de, geçtiğimiz hafta cezasından dolayı forma giyemeyendönüşü ile birlikte ligin güçlü takımları arasında yer alankarşısında savaşçı bir orta saha ile maça çıkmayı planlıyor.karşısındatek forvet oynatacak olan Tudor, rakibinindirencini ortadaveile kırmaya çalışacak.Aziz'in yokluğunda savunmayıveile kuracak.veise duruma göre kanat,duruma göre ise forvet arkası gibi oynayacak.golle buluşturacakpasları atacak.Ndiaye 11'e dönüyor Eren Derdiyok kulübede olacakSerdar'ın cezalı olmasından dolayı, Tudor, Başakşehir karşısında Denayer'e şans verecek. Sol bekte ise yeniden Latovlevici'ye dönecek.Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak ilk maçların programı belli olurken Galatasaray, Sivasspor Belediyespor ile 28 Kasım'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.takım halinde savunmada pozisyon alma çalışmaları üzerinde durulurken, hemen ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Ardından da başarılı teknik adam, takıma belirli bir bölgedeçalışması yaptırdı.Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecekGalatasaray 3 haftadır farklı sistemle oynuyor. Birinde tek forvet, birinde 3'lü sistem, diğerinde de çift santrfor... Sarı-kırmızılıların Başakşehir maçına da nasıl bir sistemle çıkacağını merak ediyorum. Başakşehir ligin önemli takımı. Galatasaray sezon başlangıcı çok kötüyken lige iyi başladı. Ta ki Fenerbahçe derbisine kadar. O maçtaki sistem değişikliği Galatasaray'ı 3 hafta salladı. "Galatasaray bu sene ligin iyi takımlarına karşı netice alamıyor" sözü de doğru çıktı. Bu haftaki karşılaşma Galatasaray'ın gidişatı için önemli olacak. Başakşehir'i yenmesi halinde en yakın rakibine karşı puan farkını da açacak. Bu 90 dakika şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacaktır.