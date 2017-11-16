 İşini şansa bırakmayacak – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    İşini şansa bırakmayacak

    İşini şansa bırakmayacak

    Cumartesi akşamı ‘büyük maç kazanamama’ sorununa son vermek isteyen Hırvat çalıştırıcı, ligin dişli takımları arasında yer alan rakibi karşısında savaşçı bir ortaya saha ile skoru lehine çevirmeye çalışacak

    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, ligde en yakın takipçisi durumunda bulunan Başakşehir ile oynayacakları maça büyük önem veriyor. Milli ara boyunca turuncu- lacivert ekibin maç videolarını izleyen ve rakibinin zayıf noktalarını belirleyen genç çalıştırıcı, cumartesi akşamı büyük maç kazanamama serisine son vermeyi çok istiyor. Tudor, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya çift forvet olarak çıkmış, Eren Derdiyok ile Bafetimbi Gomis'i birlikte oynatmıştı. Bu 5-1 gibi farklı bir galibiyet getirse de, geçtiğimiz hafta cezasından dolayı forma giyemeyen Badou Ndiaye'nin dönüşü ile birlikte ligin güçlü takımları arasında yer alan Başakşehir karşısında savaşçı bir orta saha ile maça çıkmayı planlıyor.

    DEFANSI DÖRTLEYECEK
    Başakşehir karşısında Gomis'i tek forvet oynatacak olan Tudor, rakibinin direncini ortada Fernando, Tolga ve Ndiaye ile kırmaya çalışacak. Serdar Aziz'in yokluğunda savunmayı Mariano, Denayer, Maicon ve Latovlevici ile kuracak. Rodrigues ve Belhanda ise duruma göre kanat, duruma göre ise forvet arkası gibi oynayacak. Gomis'i golle buluşturacak pasları atacak.

    Savaş ÇORLU

    Ndiaye 11'e dönüyor Eren Derdiyok kulübede olacak

    Serdar'ın cezalı olmasından dolayı, Tudor, Başakşehir karşısında Denayer'e şans verecek. Sol bekte ise yeniden Latovlevici'ye dönecek.
    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak ilk maçların programı belli olurken Galatasaray, Sivasspor Belediyespor ile 28 Kasım'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak

    DERSİMİZ SAVUNMA
    G.saray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İgor Tudor takım halinde savunmada pozisyon alma çalışmaları üzerinde durulurken, hemen ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Ardından da başarılı teknik adam, takıma belirli bir bölgede hareketli topa sahip olma çalışması yaptırdı.

    Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek

    Çok kritik
    Galatasaray 3 haftadır farklı sistemle oynuyor. Birinde tek forvet, birinde 3'lü sistem, diğerinde de çift santrfor... Sarı-kırmızılıların Başakşehir maçına da nasıl bir sistemle çıkacağını merak ediyorum. Başakşehir ligin önemli takımı. Galatasaray sezon başlangıcı çok kötüyken lige iyi başladı. Ta ki Fenerbahçe derbisine kadar. O maçtaki sistem değişikliği Galatasaray'ı 3 hafta salladı. "Galatasaray bu sene ligin iyi takımlarına karşı netice alamıyor" sözü de doğru çıktı. Bu haftaki karşılaşma Galatasaray'ın gidişatı için önemli olacak. Başakşehir'i yenmesi halinde en yakın rakibine karşı puan farkını da açacak. Bu 90 dakika şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacaktır.

    Mini yorum Necati Ateş




    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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