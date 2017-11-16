İlk tercihi Deniz’di

Tudor’un Belhanda alınmadan önce Deniz’in ismini verdiği ortaya çıktı

Sezon başında yenilenmeye giden Galatasaray'da yönetimin, teknik direktör İgor Tudor'un önüne Emre Akbaba, Deniz Türüç ve Younes Belhanda ismini koyduğu öğrenildi. Tudor'un ilk tercihinin Deniz olduğu ancak Kayserispor yönetiminin Deniz için 6 milyon euro talep etmesi üzerine görüşmelerin durduğu belirtildi. Bunun üzerine yönetim de tecrübesini de göz önüne alarak Belhanda'yı tercih etti. Hırvat hocanın, takıma uyumu ve gösterdiği 1 gol, 5 asistlik performans nedeniyle Faslı yıldızı seçmiş olmaktan mutlu olduğu bildirildi.



Bu sezon Deniz 5 gole (1 gol, 4 asist) etki ederken 7 milyon euro'ya transfer edilen Belhanda ise 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi ve 6 gole katkı sağladı. Emre Akbaba ise 5 gol, 3 asist ile iki oyuncuyu da geride bıraktı