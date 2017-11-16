İlk tercihi Deniz’di
Tudor’un Belhanda alınmadan önce Deniz’in ismini verdiği ortaya çıktı
Bu sezon Deniz 5 gole (1 gol, 4 asist) etki ederken 7 milyon euro'ya transfer edilen Belhanda ise 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi ve 6 gole katkı sağladı. Emre Akbaba ise 5 gol, 3 asist ile iki oyuncuyu da geride bıraktı
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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