 G.Saray tam kadro çalıştı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    G.Saray tam kadro çalıştı

    G.Saray tam kadro çalıştı

    Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor'un yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi.

    Öte yandan milli takım kamplarından dönen Martin Linnes, ve takıma katıldı.

    Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:22
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