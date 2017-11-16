G.Saray tam kadro çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Öte yandan milli takım kamplarından dönen Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues takıma katıldı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
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Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
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