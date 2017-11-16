Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak istiyor.

Newcastle United, ocakta Galatasaray'a 18 milyon poundluk (92 milyon Türk Lirası) bir teklif sunacak. Bu rakam, aynı zamanda İngiliz ekibi için tarihinde bir rekor olacak. 27 yaşındaki futbolcu için sezon başında West Ham ve Galatasaray kapışmış ve kazanan Sarı-Kırmızılılar olmuştu

Cim Bom, Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bonuslarla birlikte bu rakam 9 milyon Euro'ya çıktı. Yıldız oyuncunun performansı ise yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Ndiaye de her fırsatta Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. Newcastle, orta alanda mücadele gücü yüksek bir oyuncu eksikliği hissediyor. Hayden'den bekledikleri katkıyı alamadılar. Premier Lig temsilcisi, her futbolcunun bir fiyatının olduğunun farkında ve 18 milyon poundluk teklifin yeterli olacağını düşünüyor. Bu rakam, Galatasaray'ın Osmanlı'ya ödediği bonservisin iki katından da fazla. Ndiaye'nin, 15 Haziran 2019'dan itibaren 18 milyon Euro karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı var.