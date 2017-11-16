Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın transferdeki önemli hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Özbek, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile bir araya geldiği Bebek'teki buluşmanın Arda Turan ile ilgili olmadığını ve sezon sonu sona erecek olan forma sponsorluğuyla alakalı olduğunu söyledi.
Özbek, ''Malumunu kulüpler yeni sezon formalarının siparişlerini bugünlerde vermek zorundalar. Ona göre hazırlıklar başlamak zorunda. Ben de be sponsorluğa devam edip etmeyeceğimizi veya edersek hangi şartlarda olacağı konusunda Erden Bey ile bir araya gelip konuştuk. Tek gündemimiz 2018-2019 sezonu forma sponsorluğuydu. Olumlu da geçti. İddia edildiği gibi bir gündemimiz yoktu. İnanın ne öyle bir gündemimiz vardı ne de Arda'nın adını telaffuz ettik. Hiçbir şekilde transfer konusu konuşmadık. NEF'le Arda için sponsorluk görüşmesi falan yaptık iddiası asla doğru değil, öyle bir şey yok'' dedi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:07
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‘F.Bahçeli olun hocam’
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fb111 İlk önce kendin fenerli ol. Oynattığın korkak futbol fenerbahçeye yakışıyor mu?
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
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Levent Galip Umarım cimbom kazanır
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Seyircide de lider
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MHK EĞER BU HAKEMLERLE LİG DEVAM EDERSE SEYİRCİ FELAN KALMAZ KİMSE STADA GELMEZ.ZATEN BUNU İSTİYOR BAZILARI.
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