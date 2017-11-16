Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!

Özbek, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile bir araya geldiği Bebek'teki buluşmanın Arda Turan ile ilgili olmadığını ve sezon sonu sona erecek olan forma sponsorluğuyla alakalı olduğunu söyledi.

Özbek, ''Malumunu kulüpler yeni sezon formalarının siparişlerini bugünlerde vermek zorundalar. Ona göre hazırlıklar başlamak zorunda. Ben de be sponsorluğa devam edip etmeyeceğimizi veya edersek hangi şartlarda olacağı konusunda Erden Bey ile bir araya gelip konuştuk. Tek gündemimiz 2018-2019 sezonu forma sponsorluğuydu. Olumlu da geçti. İddia edildiği gibi bir gündemimiz yoktu. İnanın ne öyle bir gündemimiz vardı ne de Arda'nın adını telaffuz ettik. Hiçbir şekilde transfer konusu konuşmadık. NEF'le Arda için sponsorluk görüşmesi falan yaptık iddiası asla doğru değil, öyle bir şey yok'' dedi.