David Alaba'dan G.Saray itirafı
Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'e 86-78 mağlup olurken mücadelenin ardından Bayern Münih Futbol Takımı oyuncularından olan David Alaba, açıklamalar yaptı.
Öncelikle galibiyeti hak eden tarafın Bayern Münih olduğu söyleyen Alaba, "Sonuna kadar gerçekten çok çekişmeli, çok heyecanlı bir maçtı. Bayern Münih maçı son periyotta kendi lehine çevirdi ve haklı bir galibiyet aldı. Buraya sürekli gelmeye çalışıyorum. Görüldüğü gibi de çok kaliteli bir takım var ve bu da sahaya yansıyor" ifadelerini kullandı.
Zaman zaman kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapan ve Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan başarılı sol bek, "Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum" şeklinde konuştu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:33
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 30
Yorum
karakartal7171 hakikaten ismin gibi ALIK'sın. 1. oğuzhan 3,5'e fenere gelmez 2. beşiktaşta kaliteli topçu çoook! rahat ol. üstün açık uyuma kanarya
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2.5 saatlik idman bayılttı
Toplam 4
Yorum
SENKOP BOŞUNA BAYILIP AYILMAYIN. CÜNEYT ÇAKIR LİGİN KADERİYLE OYNAYARAK SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞTİR 1 MAÇTAKİ 1 POZİSYON KIRILMA NOKTASIDIR
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
furkan acar fenerbahçe yine yenilecek :D
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