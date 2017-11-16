 Belçika'da kalacak – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Belçika'da kalacak

    Belçika'da kalacak
    Galatasaray'ın sezon başında 500 bin euro bedelle Standard Liege'e kiraladığı Luis Cavanda, Belçika'da futbola döndü. Belçika ekibinde bu sezon 7 lig maçında şans bulan 26 yaşındaki oyuncu, bonservisini almaya çalışan Liege'in kalması yönündeki teklifini kabul etmeyi planlıyor. Standard Liege, 1.5 milyon euro daha ödemesi halinde oyuncunun haklarını alabilecek.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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