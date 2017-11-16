Belçika'da kalacak

Galatasaray'ın sezon başında 500 bin euro bedelle Standard Liege'e kiraladığı Luis Cavanda, Belçika'da futbola döndü. Belçika ekibinde bu sezon 7 lig maçında şans bulan 26 yaşındaki oyuncu, bonservisini almaya çalışan Liege'in kalması yönündeki teklifini kabul etmeyi planlıyor. Standard Liege, 1.5 milyon euro daha ödemesi halinde oyuncunun haklarını alabilecek.